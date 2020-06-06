Правительственные силы в Ливии начали наступление на родной город бывшего лидера страны Муаммара Каддафи – Сирт. Армия Правительства национального согласия объявила о старте операции под названием «Пути к победе». Ее целью является освобождение Сирта, авиабазы «Джуфра» и прилегающих районов от антиправительственных сил Халифы Хафтара. За последние недели армия признанных Западом ливийских властей при поддержке Турции добилась значительных успехов в борьбе с подразделениями Хафтара. Его части были отброшены из целого ряда населенных пунктов на западе Ливии.