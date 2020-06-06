США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы. О некоторых из них могут объявить в ближайшем будущем, о других позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, рассказали источники агентства Reuters. Санкции могут коснуться 25 супертанкеров и 17 более мелких судов. В начале недели Вашингтон наложил санкции на четыре судовладельческих компании, в том числе на их корабли, за то, что они перевозили нефть из Венесуэлы.
2020-06-06T15:33:37+03:00
2020-06-06T15:33:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655947-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 06 июня 2020
Загрузка комментариев...