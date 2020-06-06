США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы. О некоторых из них могут объявить в ближайшем будущем, о других позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, рассказали источники агентства Reuters. Санкции могут коснуться 25 супертанкеров и 17 более мелких судов. В начале недели Вашингтон наложил санкции на четыре судовладельческих компании, в том числе на их корабли, за то, что они перевозили нефть из Венесуэлы.