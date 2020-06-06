Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме России будет решен в течение месяца. Иски, которые оспаривают решение израильского министерства юстиции, отклонены судом, сказал глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Весной, незадолго до регистрации подворья за Россией, в Иерусалимский окружной суд был подан иск с требованием отменить регистрацию. Израильская пресса писала, что передача подворья, которое находится в Старом городе в Иерусалиме была частью сделки по передаче осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.