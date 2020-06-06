Торговый центр горит в башкирском городе Октябрьский. В МЧС сказали агентству ТАСС, что спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Из здания были эвакуированы 35 человек, пострадавших нет. ЧП произошло в двухэтажном кирпичном здании.