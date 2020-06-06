При штурме квартиры жителя Екатеринбурга подозреваемого в краже обоев росгвардейцы выстрелили семь раз

В самом ведомстве уверяют, что его сотрудники целились в ноги, тем не менее, мужчина погиб.

Группа специалистов Следственного комитета Свердловской области пришла к выводу, что во время штурма гвардейцы сделали семь выстрелов через приоткрытую дверь. Как пишет «Новая газета», в Владимира Таушанкова попали три пули и еще одна прошла по касательной. При этом в СК еще не уточнили, был ли сам подозреваемый в тот момент вооружен.

Ранее сотрудник МВД по фамилии Алиев, который участвовал в штурме, говорил интернет-изданию e1.ru, что у Таушанкова был нож и газовый баллончик. По словам полицейского, представители властей неоднократно просили подозреваемого бросить оружие, но тот никак не отвечал. В свою очередь отец убитого, который также был в квартире во время штурма, эту версию не подтверждает.

Сотрудники СОБРа убили двадцатисемилетнего жителя Екатеринбурга в ночь на 1-ое июля. В органах считают, что ранее он напал на промышленный магазин и украл оттуда обои на сумму около восьми тысяч рублей.

На этой неделе в Росгвардии также объявили, что убитый Владимир Таушанков ранее был судим по статье о незаконном обороте наркотиков. Позже, в семье подозреваемого эту информацию опровергли, оказалось, что у него даже не было приводов в полицию.