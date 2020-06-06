Работы по ликвидации разлива топлива в Норильске непосредственно на месте происшествия близки к завершению

Зараженный грунт отправят на утилизацию через две недели, рассказал генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании, которая управляет аварийной ТЭЦ-3, Сергей Липин. Ранее в МЧС говорили, что сбор топлива, который попал в воду, займет не меньше двух недель. Ранее глава компании «Норникель», которая владеет ТЭЦ-3, Владимир Потанин сказал, что восстановительные работы в Норильске оплатит его структура.

Потанин при этом отметил, что на просьбу о помощи откликнулись и другие компании. Авария на ТЭЦ-3 произошла чуть больше недели назад. НА днях президент Владимир Путин раскритиковал местные власти за то, что, по его словам, они недостаточно оперативно отреагировали на ЧП.