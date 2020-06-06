65 тысяч москвичей подали заявки для участия в голосовании по изменениям в Конституцию

Проголосовать по интернету смогут российские граждане с регистрацией в столице и личном кабинете на порталах gosuslugi или mos.ru.

За сутки с момента начала принятия заявок на электронное голосование его участниками пожелали стать уже чуть больше 65 тысяч человек. Это число, скорее всего, в дальнейшем вырастет как минимум в несколько раз: регистрация для участия будет открыта еще около двух недель, до 21 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Московские власти также заинтересованы в дальнейшем расширении дистанционного формата: так, уже в понедельник комиссия Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению обсудит законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в городские органы власти и местного самоуправления.

Онлайн-голосование активно критикует непарламентская оппозиция, а также ряд депутатов Госдумы. По их мнению, такая процедура может уничтожить тайну голосования, а также привести к фальсификациям. По оценке критиков властей, таким образом в Кремле рассчитывают поднять явку, чтобы повысить легитимность голосования.

Электронное голосование будет открыто 25 июня и завершится через пять дней. Само голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля.