Глава «Роснано» Анатолий Чубайс направил личное поручительство в защиту гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.

Его задержали на днях. Следствие подозревает, что руководство компании могло использовать ее деньги для личных проектов. Накануне вечером Гагаринский районный суд в Москве отправил предпринимателя под домашний арест. Как сказали изданию РБК в пресс-службе «Роснано», Анатолий Чубайс отметил в поручительстве, что считает Повалко одним из самых высокопрофессиональных руководителей в российской инновационной сфере. А из личных качеств у главы РВК отметил порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений.