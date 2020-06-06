Министерство здравоохранения смягчило новые правила получения медицинских справок для водительских прав

Ведомство, в частности, отказалось от идеи проверять водителей на хронический алкоголизм, пишет газета «КоммерсантЪ». Этот тест должен был появиться еще в конце прошлого года. Но тогда подорожали бы сами медицинские справки.

Такие правила вызвали критику президента Владимира Путина. В итоге Минздрав перенес срок вступления новых поправок на 1 июля. Теперь врач, как пишет издание, при выявлении симптомов алкоголизма или наркозависимости будет направлять гражданина на анализы, но процедура эта будет необязательной.