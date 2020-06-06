Количество зараженных коронавирусом в России превысило 450 тысяч человек

При этом около половины уже излечились от COVID-19.

Показатели заболеваемости коронавирусом остаются примерно на том же уровне, что и в последние дни: за сутки выявили 8855 новых случаев. Это более чем на 100 человек превышает вчерашний показатель. В общей сложности с начала эпидемии заболели свыше 458 тысяч человек. Больше всего новых заболевших, как обычно, в Москве – около 2000. В Подмосковье число инфицированных составило чуть больше 750, в Санкт-Петербурге – примерно 350. Кроме того, большой прирост в несколько сотен человек был зафиксирован в Нижегородской и Свердловской областях.

По официальным данным, за минувший день умерли 197 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а с начала эпидемии жертвами болезни стали больше 5700 человек. При этом быстрыми темпами растет и число выздоровевших – в Москве их уже больше 100 тысяч, а всего в России излечились свыше 220 тысяч человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подчеркивают, что больше трети новых заболевших не имели никаких симптомов.