Российские дипломаты, которых высылают из Чехии, покинут Прагу завтра

Представители Россотрудничества сказали агентству ТАСС, что найден способ отправить работников посольства в Москву. Россия с весны прекратила международные гражданские перевозки из-за коронавируса.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что двое дипломатов объявлены персонами нон грата из-за истории с возможной перевозкой в Прагу ядовитого вещества рицина для пражских руководителей.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал сегодня решение властей Чехии о высылке российских дипломатов провокацией. И выразил уверенность, что Москва ответит на такой шаг Праги.