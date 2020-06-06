Генетику могут начать преподавать в российских школах — Путин поручил подготовить такие учебные курсы

Генетику могут начать преподавать в российских школах — президент Владимир Путин поручил подготовить такие учебные курсы для общеобразовательных учреждений.

Правительству предстоит разработать учебные курсы и модули по генетике для образовательных организаций и соответствующее повышение квалификации педагогов. Такое решение было принято по итогам совещания о развитии генетических технологий, список мер опубликован на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил разработать отечественное лабораторное и научное оборудование, которое позволит проводить исследования мирового уровня в области генетикии. В документе также сказано о создании в стране Национальной базы генетической информации, на это будут выделяться бюджетные деньги, начиная с 2021-го года. Всерьез генетикой президент озаботился не так давно. В мае он заявил, что стране необходима программа развития технологий в этой сфере, которая должна быть сопоставима по масштабу задач с атомным и космическим проектами ХХ века. Тогда он и предложил создать базу генетической информации. Она предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов

В апреле Русская служба BBC выяснила, что предполагаемая старшая дочь Путина Мария Воронцова вместе с компанией «Роснефть» займется созданием центра генетических исследований.