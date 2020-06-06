Служба внешней разведки России уверена, что Москва ответит на высылку двух дипломатов из Чехии

Глава ведомства Сергей Нарышкин назвал решение Праги «гнусной и подлой провокацией со стороны властей Чехии».

Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш объявил о том, что дипломатов высылают в связи с историей о возможной перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Он, как писала пресса со ссылкой на спецслужбы, мог предназначаться одному из пражских руководителей. Бабиш накануне сказал, что на самом деле один сотрудник посольства попросту оклеветал другого в сообщении чешским спецслужбам.