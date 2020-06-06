Национальная база генетической информации появится в России

Такое поручение дал сегодня правительству президент Владимир Путин.

Со следующего года на этот проект будут ежегодно выделять средства из федерального бюджета. Обеспечить создание и функционирование системы хранения и обработки генетических данных поручено правительству при участии Курчатовского института. С предложением создать генетическую базу данных россиян президент выступил в середине мая.

Русская служба «Би-би-си» до этого писала, что куратором проекта исследования генома россиян станет Мария Воронцова, которую пресса называет дочерью Путина. А «Роснефть» выделит на это до миллиарда долларов. После публикации нефтяная компания объявила, что подает на ВВС в суд.