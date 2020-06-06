Байден раскритиковал президента Дональда Трампа за слова о погибшем Джордже Флойде

Трамп упомянул его в речи, посвященной успехам своей администрации. Это дает нелестную характеристику президенту, считает Байден.

По мнению Байдена, Трамп не придает значения трудностям, с которыми сталкиваются значительные группы американского населения.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент США Джозеф Байден обеспечил свое участие в президентских выборах от демократов.

По предварительным данным, он заручился необходимым числом делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии, чтобы быть избранным официальным претендентом уже в первом туре.