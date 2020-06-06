Активная фаза работ по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ займет не меньше двух недель

Сбор нефтепродуктов, которые вылились из цистерны, ведется круглосуточно, сказал «Эху» замглавы МЧС Александр Чуприян.

В работах участвуют 400 человек, специалисты постоянно следят за изменением ситуации, добавил Чуприян.

Последствия аварии могли быть гораздо хуже, добавил замруководителя морской спасательной службы Михаил Сарков. Местные спасатели, по его словам, сделали все необходимое, чтобы не допустить катастрофы больших масштабов.

Обстановка в районе разлива, по словам Саркова, улучшается с каждым часом. Тем временем издание РБК пишет, что Ростехнадзор несколько лет не мог проверить аварийную цистерну, потому что она числилась на ремонте.