Исковой заявитель: Принятые меры в столице в борьбе с коронавирусом нарушили права и будут оспорены во всех инстанциях

Минюст признал законными ограничения, введенные в Москве мэром Сергеем Собяниным. Властные структуры защищают интересы друг друга, но ограничения объективно противоречат закону, и официальные позиции будут оспорены во всех инстанциях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из исковых заявителей против Собянина Алексей Обухов.

«Не было сомнений, что Минюст все подтвердит (о законности принятых мер в столице), потому что власть в России представляет собой монолит, и они делают то, что не по закону, а то, что им надо. И мы изначально понимали, что ближе чем в Европейском суде по правам человека найти объективность найти будет невозможно. У нас сейчас есть два иска против этих мер самоизоляции. И мы естественно будем доводить их до апелляционной инстанции, и последовательно далее вплоть до ЕСПЧ», — отметил он.

По словам А.Обухова, министерство юстиции РФ не привело никаких «конкретных аргументов», а введенные в Москве ограничения содержат «вопиющие нарушения прав человека», и столичное руководство прекрасно это понимает.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести анализ принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан, Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору по итогам состоявшегося 1 июня заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. В Минюсте указали, что меры были введены для защиты людей, а не вмешательства в их личную жизнь.