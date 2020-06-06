Журналист Ивана Голунов спустя год после своего задержания рассказал, что не связывает дело против себя с похоронным бизнесом. Такая версия появилась сразу после начала преследования спецкора издания «Медуза», которому полицейские подбросили наркотики. Обвинения сняли через неделю под давлением общественности. Кто был заказчиком – до сих пор неизвестно.

История с попыткой привлечь Ивана Голунова началась еще до того, как он начал работать над темой ритуального бизнеса. К таким выводам журналист пришел, узнав некоторые подробности, которые в ходе расследования дела выяснили оперативники. Об этом Голунов рассказал в интервью «Медузе». По его словам, задержание не было связано со статьей о рынке похоронных услуг, которую он тогда готовил. Журналист уверен, что высокопоставленные сотрудники ФСБ Марат Медоев и Алексей Дорофеев, которые упоминались в материале, к его преследованию не имеют отношения.

Голунов сообщил, что сейчас ведется разработка заказчиков, но никаких подробностей журналист не раскрыл. Он отметил, что получал угрозы от героев разных своих расследований, и одно из них, вероятно, стало причиной фальсификации уголовного дела. Голунов также рассказал, что после случившегося ему предлагали уехать из страны, но он отказался. При этом спецкор «Медузы» вынужден соблюдать существенные ограничения из-за ведущегося следствия.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что сейчас по делу Голунова назначена почерковедческая экспертиза, поскольку один из фигурантов заявил, что не подписывал рапорт об изъятии наркотиков у журналиста.