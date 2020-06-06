Z Архив новостей новости
5 3 6 1284
13:07, 06 июня 2020

Голунов спустя год после своего задержания рассказал, что не связывает дело против себя с похоронным бизнесом

Журналист Ивана Голунов спустя год после своего задержания рассказал, что не связывает дело против себя с похоронным бизнесом. Такая версия появилась сразу после начала преследования спецкора издания «Медуза», которому полицейские подбросили наркотики. Обвинения сняли через неделю под давлением общественности. Кто был заказчиком – до сих пор неизвестно.

История с попыткой привлечь Ивана Голунова началась еще до того, как он начал работать над темой ритуального бизнеса. К таким выводам журналист пришел, узнав некоторые подробности, которые в ходе расследования дела выяснили оперативники. Об этом Голунов рассказал в интервью «Медузе». По его словам, задержание не было связано со статьей о рынке похоронных услуг, которую он тогда готовил. Журналист уверен, что высокопоставленные сотрудники ФСБ Марат Медоев и Алексей Дорофеев, которые упоминались в материале, к его преследованию не имеют отношения.

Голунов сообщил, что сейчас ведется разработка заказчиков, но никаких подробностей журналист не раскрыл. Он отметил, что получал угрозы от героев разных своих расследований, и одно из них, вероятно, стало причиной фальсификации уголовного дела. Голунов также рассказал, что после случившегося ему предлагали уехать из страны, но он отказался. При этом спецкор «Медузы» вынужден соблюдать существенные ограничения из-за ведущегося следствия.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что сейчас по делу Голунова назначена почерковедческая экспертиза, поскольку один из фигурантов заявил, что не подписывал рапорт об изъятии наркотиков у журналиста.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 июня Поздравить…

5 224 6 8166 01.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы! Посмотрите в зеркало Увидьте себя такими какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда…

5 205 6 17457 03.06
Блоги

Карина Орлова журналист

За Hermes душа болит: ответ на высказывание Собчак о протестах и чернокожих В США никто даже не ведет дебатов на тему «плохо мародерство или хорошо». Понятное дело, что плохо. Никто его не оправдывает и не поддерживает. И никто не смешивает мародерство и протесты в одну кучу…

5 342 6 37958 05.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда Госпожа Райс, выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии…

5 170 6 19250 01.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Расизм vs ВLM Социальный разрыв между черными и белыми, разумеется, упирается в традиции и нормы, сформированные во всех смыслах черной историей, — но это не современная государственная политика…

5 62 6 7091 11:12
Блоги

+ Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля…

5 165 6 18913 01.06
8читать ;смотреть
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 129 6 15370 31.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Дремучий расизм В целом, это типичный прием расиста — взять нормальную тему (осуждение беспорядков) и вплеснуть туда все, что накипело по поводу черных…

5 200 6 24264 03.06
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 843 6 106500 31.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Круче, чем Сталин или еще раз – о секретном протоколе от 23 августа 1939 года Власть законна только в стране со свободным доступом к информации, в государстве с обратной связью и с политсистемой, построенной на честных, свободных выборах…

5 85 6 11563 03.06
Блоги

«Трамп — первый президент, который пытается расколоть американский народ» Экс-министр обороны Джеймс Мэттис недоволен тем, как глава Белого дома справляется с ситуацией на фоне нарастающих протестов…

5 126 6 17136 04.06
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 58 6 8830 30.05
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Бурбулис: Нам удалось обеспечить мирный распад тоталитарной империи Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня — это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, которые я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание…

5 104 6 16602 02.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Пакт Молотова – Риббентропа: О ревизионизме в российском историческом сознании Мы что – рехнулись? Никогда моя страна не будет больше тоталитарной живодерней! Ее лучший поэт сказал о России: «Вся суть твоя – противовес коричневым рубахам»...

5 263 6 47399 03.06
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Чувство вины — самое серьезное оружие вора То, что происходит сейчас в Америке — это лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех…

5 352 6 64144 05.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Правой рукой Трамп делает это, вешает лапшу, вернее, левой рукой. А правой рукой он подписывает разрешение на  коммерческое использование Луны. И это только  начало…

5 79 6 14815 31.05
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ

Популярное за неделю

Новости

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня Они объясняют это неблагоприятной ситуацией по коронавирусу…

5 25 6 43616
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Когда показывают гейскую семью повышенной гадостности – это серьезная и глупая ошибка. Создатель рекламного ролика обязан знать правило: Идиот не должен заподозрить, что его считают идиотом. Идиот, которому что-то впаривают…

5 53 6 136274 03.06
#слушать 49:19 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 129 6 15319 31.05
Блоги

+ Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек…

5 586 6 600426 02.06
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как вы думаете, если бы Илон Маск приехал в Россию и начал делать частную космическую компанию, как скоро Бастрыкин и Бортников его бы посадили, а какие-нибудь путинские друзья отобрали бы разработки?..

5 102 6 103530 30.05
#слушать 49:35 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8558091
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4508942

Сегодня в эфире