В Москве проходит первое после введения ограничительных мер массовое мероприятие. На Красной площади открылась книжная ярмарка. Как сообщалось, для ее работы не требовалось разрешение московских властей, поскольку эта территория находится в ведении федеральных ведомств.

Организаторы ранее пообещали принять меры в связи с коронавирусом. Об этом «Эху» ранее сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Степашин напомнил, что ежедневно пропускать на ярмарку будут не более 6 тысяч человек. Не менее 10 компаний отказались в этом году от участия в фестивале. Главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов назвал сравнил проведение мероприятия в этом году с «потемкинскими деревнями».

Всего, по данным интернет-издания «Медуза», в фестивали участвуют вдвое меньше издательств, чем годом назад – всего лишь 200. В то же время он обошелся его организатору — Роспечати — в 45 миллионов рублей. Это столько же, сколько и в прошлом году.

