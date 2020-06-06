ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Так, она ввела требование к врачам и сотрудникам медицинских учреждений носить маски вне зависимости от того, работают ли они непосредственно с коронавирусными пациентами. Кроме того, ВОЗ призвала правительства всех стран поощрять население носить маски там, где трудно соблюдать социальную дистанцию. Это относится к общественному транспорту и магазинам.