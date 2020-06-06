Задержание журналиста Ивана Голунова год назад не было связано с его расследованием о похоронном бизнесе

Об этом он сам говорит в интервью, которое опубликовало сегодня интернет-издание «Медуза».

За год после всех этих событий, рассказал Голунов, оперативниками была проведена довольно большая работа. Стали известны дополнительные подробности, вся эта история началась еще до того, как корреспондент «Медузы» занялся темой ритуального бизнеса. И даже до того, как люди из ритуального бизнеса узнали о подготовке статьи. Сейчас, по словам Голунова, идет работа по заказчику преступления. Однако пока он не может сказать каких-либо подробностей.

Ровно год назад сотрудники УВД по западному округу Москвы задержали Ивана Голунова в центре Москвы и обвинили в причастности к наркоторговле. Позже дело было прекращено, а сами полицейские стали фигурантами дела о подбросе наркотиков.