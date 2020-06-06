В Австралии сегодня пройдут акции протеста, вызванные гибелью в США темнокожего жителя при задержании полицейскими

В крупных городах Австралии сегодня пройдут акции протеста, вызванные гибелью в США темнокожего жителя при задержании полицейскими. Власти пытаются не допустить мероприятий.

Марши солидарности с убитым силовиками в Миннеаполисе афроамериканцем Джорджем Флойдом намечены в Сиднее, Брисбене, Канберре, Мельбурне и ряде других городов Австралии. Люди потребуют наказать виновных в преступлении. Премьер Австралии Скотт Моррисон призвал население не выходить на улицы и найти безопасный способ выразить свою солидарность с теми, кто выступает в США и других странах Европы против действий полицейских. Моррисон напомнил об опасности массовых акций из-за пандемии коронавируса.

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, где расположена столица и крупнейший город Сидней — даже попросили Верховный суд региона запретить акцию. Власти штата объявили, что никогда не позволят тысячам участников цитата «вопиюще пренебрегать нормативными актами об охране общественного здоровья». В условиях эпидемии в штате число участников общественных мероприятий ограничено до пятисот человек. Устроители марша намерены вывести людей в 20 раз больше.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе, штате Миннесота. При задержании один из полицейских давил коленом на его шею, пока он лежал лицом вниз на асфальте. Гибель Флойда вызвала массовые протесты и беспорядки в США и акции солидарности в других странах. Все четверо сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.