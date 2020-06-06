В крупнейших городах Казахстана начались митинги сторонников оппозиции

Власти считают их незаконными из-за отсутствия заявок на проведение акций протеста.

Митинги сегодня утром стартовали в нескольких крупных городах Казахстана – Нурсултане, Алма-Ате, Шымкенте и других. В общей сложности в акциях принимают участие больше сотни человек, передает «Радио Азаттык». Местная полиция постаралась помешать проведению акций: подходы к площадям, на которых планировалось собрать протестующих, были заблокированы.

По всей стране задержали десятки людей, а многие оказались в участках еще за несколько дней до митингов. В администрации Алма-Аты утверждают, что сегодняшняя акция не была согласована.

К проведению митингов ранее призвали сразу две оппозиционные структуры во главе с активистом Жанболатом Мамаем и бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым. Протестующие, в частности, требуют провести кредитную амнистию, освободить политзаключенных, а также ввести запрет на продажу земель иностранцам.

Сегодня в Казахстане вступил в силу новый закон о массовых собраниях. Он ограничивает проведение акций в центральной части городов и запрещает организовывать их иностранцам и запрещенным в стране политическим движениям.