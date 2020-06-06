Жители Норильска выступили против ареста начальника цеха ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива

Вячеслав Старостин стал фигурантом одного из уголовных дел, которое возбудили после аварии. Как передает «Радио Свобода», уже не менее 4,5 тысяч человек подписали петицию в интернете с требованием найти истинных виновников ЧП. По мнению авторов обращения, арестованный Вячеслав Старостина не причастен к аварии, он занимал пост начальника цеха меньше полугода.

Авария в Норильске произошла в конце прошлой недели. На днях президент Владимир Путин раскритиковал местные власти за то, что они, по его мнению, не оперативно отреагировали на произошедшее.