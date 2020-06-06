Бойцы Росгвардии семь раз стреляли во время недавнего штурма квартиры екатеринбуржца Владимира Таушанкова

При этом, как пишет «Новая газета», силовики ключом открыли дверь в квартиру.

Об этом издание узнало из документов экспертов Следственного комитета, которые работали на месте убийства. По сведениям издания, три пули попали в Таушанкова, одна прошла по касательной, ещё три застряли в двери. В СК пришли к выводу, что в момент стрельбы дверь была приоткрыта, росгвардейцы стреляли в проём под углом, находясь примерно в метре от входа в квартиру. При этом дверь не взломали.

Мать погибшего рассказала газете, что она отдала росгвардейцам ключи от квартиры. 28-летнего Таушанкова застрелили во время штурма его квартиры. Его подозревали в краже четырёх рулонов обоев из магазина. В Росгвардии говорили, что в руках у погибшего был предмет, похожий на оружие.