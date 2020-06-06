Власти американской столицы попросили военнослужащих Национальной гвардии выехать из гостиницы

Бойцы подразделения прибыли из штата Юта для обеспечения порядка. Как передает телеканал Fox News, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер говорит, что никого не выселяют, но за проживание гвардейцев город платить не собирается. По ее мнению, например, это должны сделать власти штата Юта. В США не стихают массовые протесты и беспорядки после гибели в Миннеаполисе при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.