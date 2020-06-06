Акции протеста проходят в крупнейших городах Казахстана

Власти говорят, что эти выступления оппозиции не разрешены. По данным интернет-издания «Медиазона», в Астане и Алматы задержаны уже около 60 человек.

О планах вывести на улицы своих сторонников ранее объявили две оппозиционные организации. Это инициативная группа по созданию Демократической партии и движение запрещенного в стране «Демократического выбора Казахстана». Они намерены требовать кредитной амнистии, освобождения политзаключенных и запрета на продажу земли.