Росмолодежь ко Дню России запустила акцию, участники которой должны украсить окна символами страны

Ими, судя по предложенным трафаретам, по-прежнему остаются самовары и балалайки.

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к всероссийским праздникам, участникам запущенной накануне акции «ОкнаРоссии» предлагается оформить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными стране, своей малой родине. Организаторы предлагают использовать краски, наклейки и трафареты и рекомендуют подходить к оформлению творчески, используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов. При этом в предложенных трафаретах символы России сводятся к шапке-ушанке, матрешкам, березке, самовару, баранкам, блинам, Кремлю и тигру. В наборе наклеек выбор еще скуднее — триколор, березка, голубь, шары цветов российского влага и ажурные ленты. Подчеркивается, что цель акции – проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине.

Фотографии окон предлагается размещать в соцсетях с хештегами, правда пока там в основном только призывы к участию в акции, размещенные в группах госучреждений, в том числе школ, детских садов, техникумов, университетов. «ОкнаРоссии» также продвигают через сайты учебных заведений. Акция приурочена к годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете, которая отмечается 12 июня.

Несмотря на то, что «День России» отмечается уже почти 30 лет, еще два года назад только половина опрошенных россиян правильно вспомнили название праздника