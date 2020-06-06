Руководство полиции Нью-Йорка временно отстранило двух сотрудников за жестокое обращение с демонстрантами

Это произошло после того, как в интернете появились видеозаписи, на одной из которых полицейский сильно толкает демонстрантку, она падает и ударяется головой об асфальт.

На другой записи сотрудник полиции срывает с протестующего защитную маску и применяет против него перцовый баллончик, передает агентство ТАСС. Тем временем в Денвере руководство полиции запретило своим подчиненным применять против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и прочие спецсредства.

В США не стихают протесты в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе после задержания его полицейскими. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом уже распорядился прекратить обучение стражей порядка удушающим захватам.