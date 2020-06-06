В российских школах появятся курсы по изучению генетики

Поручение разработать такие дисциплины дал правительству президент Владимир Путин. Он также распорядился обеспечить создание отечественного лабораторного и научного оборудования для исследований в области генетики. И внести изменения в программы развития центров геномных исследований для создания вакцин и лекарств от коронавируса.
2020-06-06T10:34:22+03:00
2020-06-06T10:34:22+03:00
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10:34, 06 июня 2020
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