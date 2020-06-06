Концентрация вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышает допустимое значение в 200 раз

Как сказал источник агентства ТАСС, после аварии на ТЭЦ-3 дизельное топливо попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная, водозаборов ниже по их течению нет. Авария произошла больше недели назад. Из цистерны на ТЭЦ вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Экологи называют случившееся одной из крупнейших экологических катастроф в российской Арктике. По оценке представителей МЧС, почти две недели уйдет на работы по сбору вылившегося топлива. Впрочем, и после этого срока спасатели планируют заниматься ликвидацией последствий аварии.