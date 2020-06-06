Следствие назначило почерковедческую экспертизу по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова

Ее решили провести после того, как один из арестованных полицейских заявил, что его подпись на протоколе об изъятии наркотиков у журналиста подделали.

Бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев утверждает, что не подписывал рапорт об изъятии наркотиков у Ивана Голунова. При этом оба протокола, которые фигурируют в деле, были составлены от его имени. Чтобы разобраться в ситуации, следствие назначило экспертизу и теперь собирает образцы почерка фигурантов. Правоохранительные органы не исключают, что кто-то мог подписать рапорт с подражанием подписи Сергалиева. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал осведомленный источник.

Между тем, сегодня исполнился ровно год с момента задержания Голунова на Цветном бульваре. При нем были найден наркотик мефедрон, который, согласно более поздним показаниям полицейских, они подкинули журналисту. Задержание корреспондента издания «Медуза» вызвало большой резонанс и широкую общественную кампанию в его поддержку. В итоге через пять дней он был освобожден, а на полицейских позднее завели уголовное дело.

Всего обвиняемыми по делу о подбросе наркотиков проходят пять экс-полицейских. Организатором преступления следствие считает бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.