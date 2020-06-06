Сегодня пройдет заседание Исполкома Международного Союза Биатлонистов

Один из главных вопросов повестки дня – процесс восстановления в правах СБР.

Исполком выслушает отчет специальной рабочей группы, которая отслеживает приведение деятельности СБР в соответствии с выдвинутыми критериями – сообщили в Международном Союзе Биатлонистов.

Союз биатлонистов России был ограничен в правах в конце 2017 года после череды допинговых нарушений отечественными спортсменами. С тех пор участвовать в соревнованиях российские биатлонисты могут, а вот страна лишилась возможности проводить международные соревнования и потеряла своих представителей в IBU.

В октябре прошлого года конгресс Международного Союза Биатлонистов не стал рассматривать изменение статуса СБР. Было объявлено, что национальная федерация не выполнила 6 из 12 условий восстановления полноправного членства.

Теперь пересмотреть статус СБР Исполком IBU сможет осенью на заседании в Праге.