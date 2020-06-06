Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил необходимую для выдвижения в президенты поддержку делегатов

Он станет соперником Дональда Трампа на следующих выборах.

Джо Байден набрал 1993 голоса делегатов съезда Демократической партии, что на 2 больше установленной планки, сообщает агентство Associated Press. Обработка бюллетеней после первичных выборов, состоявшихся во вторник, длилась несколько дней. Еще в апреле его соперник сенатор Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки демократов, и Байден остался единственным кандидатом на выдвижение от партии, но у него до этого момент не было нужно количества голосов делегатов. Действующий президент Дональд Трамп уже заручился необходимой поддержкой республиканцев.

Напомним, что на первых порах Байден потерпел несколько серьезных поражений, но выйти вперед ему помогла победа в Южной Каролине – там за него проголосовали избиратели-афроамериканцы. На фоне протестов, начавшихся по всей стране после гибели чернокожего мужчины из-за действий полицейского, рейтинги политика выросли, в том числе в некоторых ключевых штатах. И как напоминает «Радио Свобода», один из последних опросов показал, что за Байдена готовы проголосовать половина избирателей – на 7% больше, чем за Трампа.

Официально объявят Байдена кандидатом в президенте на национальном съезде Демократической партии в середине августа. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.