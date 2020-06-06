На Красной площади открывается книжная ярмарка, первое с момента введения ограничений массовое мероприятие

В Москве сегодня пройдет первое с момента введения ограничений массовое мероприятие. На Красной площади открывается книжная ярмарка. Поскольку в столице действует режим ограничений, санитарные меры введены и на фестивале. Для посещения необходимо зарегистрироваться. Число посетителей ограничено 6 тысячами ев день. Десять процентов с проданной каждой книги организаторы собираются перечислить в фонд поддержки врачей, сказал ранее «Эху» президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Ранее не менее десяти издательств отказались от участия в фестивали. Их представители объяснили такое решение опасениями за здоровье своих сотрудников и посетителей.