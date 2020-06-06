В Министерстве юстиции признали законными введённые из-за коронавируса ограничения

Это касается всех регионов страны.

Все меры, введённые на территории России, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Такое заключение опубликовано на официальном сайте министерства юстиции. Там отмечается, что действующие ограничения соразмерны угрозе, которую эпидемия коронавируса несёт для страны. В документе сказано, что поскольку сейчас на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, ограничения смягчаются, это говорит о том, что их вводили именно в интересах защиты граждан, а не для произвольного вмешательства в их личную жизнь.

Отдельно в ведомстве отметили, что эта оценка распространяется и на те меры, которые ввёл в столице мэр Сергей Собянин.

Анализ правовых актов в ведомстве провели по поручению главы правительства Михаила Мишустина. Такое же исследование сейчас должны проводить еще и в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре.

Ранее более сорока жителей Москвы подавали в суды на мэра Сергея Собянина. В исках было сказано, что режим самоизоляции и электронные пропуска нарушают Конституцию. Все эти обращения сначала объединили в одно, а затем отклонили.