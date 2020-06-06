ФАС: Цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались к началу июня

Дефицита этих продуктов, по данным ведомства, не наблюдается. Весной лимоны резко подорожали. По словам чиновников, это произошло из-за снижения поставок, а также коронавируса и увеличения стоимости импорта. Сейчас средняя стоимость лимона в магазинах составляет от 90 до 150 руб. за килограмм. В антимонопольном ведомстве также не видят экономических предпосылок для роста цены на сахар.
2020-06-06T09:32:37+03:00
2020-06-06T09:35:10+03:00
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09:32, 06 июня 2020
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