ФАС: Цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались к началу июня

Дефицита этих продуктов, по данным ведомства, не наблюдается. Весной лимоны резко подорожали. По словам чиновников, это произошло из-за снижения поставок, а также коронавируса и увеличения стоимости импорта. Сейчас средняя стоимость лимона в магазинах составляет от 90 до 150 руб. за килограмм. В антимонопольном ведомстве также не видят экономических предпосылок для роста цены на сахар.