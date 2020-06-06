Президент США Дональд Трамп заявил о скором окончании эпидемии коронавируса в стране

По его словам, санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19, пора отменять.

В пятницу в США вышел отчет с данными по безработице, которая в мае снизилась с 14.7 до 13,3 процента, прибавив за месяц 2,5 млн рабочих мест и превзошла самые оптимистичные ожидания. Несмотря на это, 30 млн человек в США сегодня получают пособия по безработице и ее уровень остается худшим со времен второй мировой войны. Выступая на пресс-конференции, Дональд Трамп заявил, что «мы открываемся на ура» и снова потребовал от штатов снять все ограничения по коронавирусу.

Президент США привел в пример три южный штата — Флориду, Джорджию и Южную Каролину, которые первыми начали снимать ограничения, и призвал остальных следовать их примеру. Несмотря на то, что во всех этих трех штатах отмечен рост заболевших.

Комментируя хорошие цифры по рабочим местам, Дональд Трамп упомянул имя Джорджа Флойда, которого на прошлой неделе при задержании убили полицейские в Миннеаполисе и смерть которого спровоцировала национальные протесты и беспорядки, продолжающиеся до сих пор. «Сегодня прекрасный день для Джорджа Флойда, сказал президент США. — Мы все видели, что произошло на прошлой неделе. Мы не должны позволить этому повториться. Надеюсь, Джордж смотрит на нас сверху и говорит, что прекрасные вещи происходят с нашей страной, Это великий день в плане равенства», заявил Дональд Трамп.

Мэр Вашингтона Мюриель Баузер потребовала от Трампа убрать из города федеральные военные войска. Она также распорядилась переименовать часть ведущей к Белому дому улицы в честь движения против полицейской жестокости и расовой дискриминации «Black Lives Matter» (Жизнь черных имеет значение). Желтую надпись нанесли во всю ширину части 16-й улицы.