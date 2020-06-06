Судьбу квот на добычу нефти обсудят сегодня министры стран-участниц ОПЕК+

Главным итогом переговоров, вероятнее всего, станет продление существующих условий сделки между экспортерами. В начале апреля участницы картеля договорились сократить объем добычи в мае-июне почти 10 миллионов баррелей в сутки.

Полностью выполнить взятые на себя обязательства не смогли Ирак, Нигерия и Казахстан, напоминает Газета.ру. Москва и Эр-Рияд отказывались от встречи ОПЕК+, пока нарушители не дадут твердых гарантий приверженности условиям.

В российском Минэнерго ранее заметили, что апрельская сделка позволила избежать переполнения мировых нефтехранилищ. Это стало бы худшим вариантом развития событий.

По мнению экспертов, сохранение условий сделки вместе с ростом котировок будет на руку России.

Сделка по сокращению добычи, скорее всего, будет продлена на один или два месяца.