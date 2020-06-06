Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды из водоемов в Норильске превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ во взятых пробах воды из загрязненных топливом водоемов в Норильске превышена в 200 раз. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах. Он отметил, что после аварии на ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, водозаборов ниже по их течению нет.



Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до двух недель. Сбор остатков нефтепродуктов ведется круглосуточно. Об этом «Эху» сообщил замминистра МЧС Александр Чуприян.

В работах участвуют 400 человек, специалисты постоянно следят за изменением ситуации, добавил Чуприян.

Авария на предприятии «Норникеля» произошла 29 мая. В результате разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба