Акции против полицейского произвола продолжились в пятницу по всему Нью-Йорку

Но к вечеру они закончились без значительных столкновений. Все большую поддержку движение за права афроамериканцев получает со стороны азиатского сообщества. Между тем, интенсивность протестов снизил действующий в городе уже третий день комендантский час, а также плохая погода. Возможно, это поспособствовало тому, что к вечеру, когда начался сильный ливень, на улицах остались лишь разрозненные группы протестующих и сопровождающие их полицейские на мотоциклах.

