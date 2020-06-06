Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в американские протесты, начавшиеся после гибели Флойда

Facebook не обнаружил следов иностранного вмешательства в американские протесты, начавшиеся после гибели афроамериканца по вине полицейских. В компании призвали не делать выводов до получения доказательств.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр утверждал, что в США действуют силы из-за рубежа «со всех сторон» для того, чтобы усугубить насилие. А до этого бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение о причастности к происходящему России.

Свои слова она объяснила собственным опытом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что США пытаются объяснить внутренние проблемы внешними факторами.