Книжный фестиваль «Красная площадь» открывается в Москве несмотря на запрет массовых мероприятий

За день его смогут посетить не больше 6 тысяч человек, посещение будет разбито на сеансы.

Десять процентов с каждой книги, которая будет продана на фестивале, пойдет в фонд поддержки врачей. Об этом «Эху» ранее рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он также подчеркнул, что на самом мероприятии будут обеспечены все меры безопасности.

Степашин добавил, что в ярмарке примут участие множество писателей. Несмотря на отказ ряда издателей участвовать в ярмарке, на ней будут представлены около 200 изданий.