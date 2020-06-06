Жителям Пекина раздадут свыше 1,5 млрд долларов на потребительские расходы

Тем самым власти китайской столицы хотят повысить спрос на товары, упавший из-за эпидемии коронавируса.

Около 12 млрд юаней жителям Пекина раздадут в виде ваучеров, сообщает агентство Bloomberg. По его сведениям, средства можно будет потратить как на покупки в обычных магазинах, так и в интернете. На такой шаг власти пошли из-за того, что в Пекине розничные продажи за первые 4 месяца этого года упали более чем на 20%. При этом в целом по Китаю падение было не таким сильным – примерно 16%. Раздавать потребительские ваучеры власти Пекина начнут уже сегодня.

Потратить их горожане смогут, например, в сфере туризма, образования и спорта, а также на продукты питания. При этом сколько именно средств придется на каждого жителя, не уточняется. К слову, Пекин – далеко не первый город, который прибегает к раздаче средств на потребительские расходы. Эту меру реализовали уже как минимум в 50 городах Китая: там выдали, в общей сложности, 850 млн долларов.

В Китае, откуда распространился коронавирус, большинство ограничений было снято еще несколько месяцев назад.