Власти Китая раздают гражданам ваучеры на шопинг

По мнению правительства, это должно стимулировать потребительские расходы после обвала из-за пандемии коронавируса. Так, Пекин выделит на это более 12 миллиардов юаней (это 1,7 миллиарда долларов). Использовать купоны можно как в обычных магазинах, так и в интернете в сфере туризма, образования, культуры, спорта, общественного питания и других отраслей.

Розничные продажи в Пекине упали на 20% за первые четыре месяца этого года. По данным агентства Bloomberg, по меньшей мере, 50 городов по всему Китаю, в том числе Ухань и Ханчжоу, уже раздали в виде ваучеров более 6 миллиардов юаней.