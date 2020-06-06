14 человек были задержаны накануне у здания МВД в Москве в ходе одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

К вечеру всех отпустили либо с протоколами, либо под обязательство о явке для их составления. Задержанным вменяют «нарушение порядка проведения акции», «невыполнение требований полицейского» и «нарушение режима изоляции».

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар был арестован на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Накануне Мосгорсуд сократил ему срок до 10 суток. Таким образом он выйдет на свободу в воскресенье.

Невозможно объяснить, почему активиста Виктора Немытова отпустили после суда, а муниципального депутата и журналиста Илью Азара оставили под арестом. Такое мнение в нашем эфире высказала член СПЧ Николай Сванидзе.

Сванидзе также согласился, что такие действия могут быть следствием активной гражданской позиции Ильи Азара