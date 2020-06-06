Критерии стандартного жилья в России сегодня вступят в силу

Министерство строительство отказалось от термина «жильё экономкласса». Такая недвижимость, как уточнили в ведомстве, теперь будет называться стандартной. Под этот критерий попадут квартиры общей площадью не больше ста квадратных метров. Речь идёт о домах с высоким классом энергоэффективности, в которых обеспечен доступ инвалидов к общедомовому имуществу. Стандартным жильём как пишет Российская газета, признают и частные дома площадью до 150-ти квадратных метров на участке не более полутора тысяч квадратов. В документе оговорены требования к внутренней отделке. В стандартном жилье должны быть установлены металлическая входная дверь, межкомнатные двери, окна с подоконниками. На выровненных стенах должны быть обои или краска. На полу по требованию Минстроя напольное покрытие и гидроизоляция, на кухне — мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка, а в ванной — гидроизоляция и сантехника, смесители и осветительные приборы.

Президент Путин подписал закон о смене термина «жилье экономкласса» стандартным в начале 2018-го года. Тогда министр строительства Михаил Мень уверял, что дома будут комфортнее и качественнее, а цена останется на прежнем уровне.