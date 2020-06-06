«Норникель» восстановит экосистему в месте разлива топлива в районе Норильска

Все работы будут проведены за счет компании, пообещал ее глава Владимир Потанин.

Потанин оценил стоимость ликвидации последствий аварии более чем в 10 миллиардов рублей. При этом он отметил, что на просьбу о помощи откликнулись и другие компании. В частности, на месте работает Газпром.

Оплата причиненного ущерба станет самым серьезным наказанием как для «Норникеля», так и для Потанина. Такое мнение высказал «Эху» глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он отметил, что важно довести дело до конца.

Николаев добавил, что у «Норникеля», вероятно, есть средства для покрытия ущерба, однако в нашей стране зачастую подобные инциденты происходят с более мелкими компаниями, которые не могут этого сделать.

Авария на предприятии «Норникеля» под Норильском произошла 29 мая. Из резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба.