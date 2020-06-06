Анатолий Чубайс лично поручился за главу Российской венчурной компании Александра Повалко

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту главы Российской венчурной компании Александра Повалко. Об этом сообщил РБК адвокат Чубайса. Глава «Роснано» отметил, что считает Повалко одним из самых высокопрофессиональных руководителей в российской инновационной сфере. Кроме того, его всегда отличали порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений. Чубайс подчеркнул, что «никогда не видел его действий, которые могли бы иметь хотя бы оттенок авантюрности или, тем более, личной корысти». О задержании главы РВК стало известно 4 июня. На следующий день суд отправил его под домашний арест. По данным следствия, руководство компании могло использовать ее деньги для личных проектов. Как писал «Коммерсантъ», речь идет о злоупотреблениях на миллионы долларов.