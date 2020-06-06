Джо Байден получил нужное число голосов делегатов предстоящего съезда Демпартии для выдвижения кандидатом в президенты

Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил нужное число голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом в президенты. Такие оценки представили агентство Ассошиэйтед Пресс и газета «Нью-Йорк таймс». По их данным, по результатам первичных выборов, которые прошли во вторник в ряде американских штатов, у Байдена сейчас 1993 голоса – это на два больше, чем необходимо. После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса у Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом на ноябрьские выборы. Однако нужного для этого числа голосов делегатов у него до сих пор не было. Съезд, на котором его должны назвать кандидатом, перенесен из-за пандемии коронавируса на август.